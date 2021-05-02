Bahar Candan parayla arkadaş arıyor!

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Candan, "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var. 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek her şeyi vereceğim. Sadece benimle doğru düzgün bir arkadaşlık etmesini istiyorum" dedi.

Yalnızlığından dem vuran Candan, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Kendisine arkadaşlık etmesi için birini aradığını söyleyen Candan, "Çok yalnızım arkadaşa ihtiyacım var. 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek... Sadece benimle doğru düzgün bir arkadaşlık etmesini istiyorum. İsteklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.