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Bahar Candan parayla arkadaş arıyor!
Geniş kitleler tarafından İşte Benim Stilim adlı yarışma programı ile tanınan ve sonrasında sosyal medya paylaşımları ile gündemde kalmaya devam eden Bahar Candan, takipçileriyle ilginç bir paylaşımda bulundu ve parayla arkadaş aradığını duyurdu.
Magazin 02.05.2021, 22:30
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Instagram hesabından paylaşımda bulunan Candan, "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var. 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek her şeyi vereceğim. Sadece benimle doğru düzgün bir arkadaşlık etmesini istiyorum" dedi.
Yalnızlığından dem vuran Candan, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.
Kendisine arkadaşlık etmesi için birini aradığını söyleyen Candan, "Çok yalnızım arkadaşa ihtiyacım var. 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek... Sadece benimle doğru düzgün bir arkadaşlık etmesini istiyorum. İsteklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.