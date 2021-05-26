Bahar Candan ''Babam çok kızmaz umarım'' notuyla son pozunu paylaştı...
Moda programlarıyla gündeme gelen ve cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan'ın son paylaşımı yine gündem oldu. Bu kez kiraladığı lüks rezidansının merdivenlerinden poz veren Candan, paylaşımının altına "Doçent doktor babam çok kızmaz bana umarım.'' notunu düştü.
Katıldığı yarışma programlarıyla tanınan ve magazin gündeminden uzun süredir düşmeyen Bahar Candan, yine dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulundu.
YENİ EVİNDEN CESUR POZLAR
Sosyal medya fenomeni, lüks bir rezidansta kiraladığı evinin merdivenlerinde verdiği pozla gündem oldu. Sık sık yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Candan, bu son karesine ise, "Doçent doktor babam çok kızmaz bana umarım. Eminim şu anda bilgisayar başında geleceği yöneticek öğrencileri için İngilizce çok önemli bilgiler yazıyordur" notunu düştü.
PHOTOSHOP İDDİALARINI YALANLADI
Sosyal medya fenomen, fotoğrafa Photoshop uyguladığı iddialarına ise, "Photoshop olduğumu düşünenler için katıldığım showlarda bacaklarıma bakabilirsiniz. Celebrity dünyasında bestim bu konuda da" diyerek, cevap verdi.