Bade İşçil: ''İçimden kötü şeyler söylüyorum.''

Oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Pandemi dolayısıyla çalışmaya cesaret edemediğini ifade eden İşçil, dışarı bile çıkmadığını söyledi.

''ELİMİ BİLE SÜREMİYORUM.''

Bülent Ersoy’un 55 tilkiden yapıldığı iddia edilen 450 bin TL’lik kürküyle alakalı, “Ben kürk giyemiyorum. Elimi bile sürmüyorum. Mağazanın önünden geçerken içimden kötü şeyler söylüyorum.” dedi.