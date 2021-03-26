Azra Akın: Çok ayıp bir durum!

2002 Dünya Güzeli Azra Akın önceki gün oğlu Demir'le bir alışveriş merkezindeydi. Magazin muhabirlerini görünce kendisiyle yapılan bir haberi düzeltmek isteyen güzel yıldız, Geçen günlerde bir arkadaşınız bizi çekmişti, ben 'Uykusuz' demiştim Demir için ama 'Huysuz' dediğim yazılmış. Bu çok yanlış. Ne kendi çocuğuma ne de başkasının çocuğu için 'Huysuz' derim. Çok ayıp bir durum" ifadelerini kullandı.



Azra Akın cezaevinde olan kişilerin çocuklarını alarak parka götürmüştü. Bu durumun kendisine hatırlatılması üzerine güzel, "O bir farkındalık projesiydi. Devamı da en kısa zamanda gelecek. Çok güzel sonuçlar aldık" ifadelerini kullandı.

(Gecce)