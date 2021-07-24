Azka Otel’de ’damar’ gecesi

Bodrum’un en uzun soluklu konserlerini düzenleyen Azka Otel’de bayramın son gününde Derya Bedavacı sahne aldı.

Arabesk müziğin yeni temsilcilerinden olan Bedavacı, gece boyunca damar şarkılardan oluşan bir repertuar seslendirdi. Bedavacı, Azka Sahne’de konser öncesi misafirlerine "Bu gece hem kavuşanlar, hem de ayrılanlar için söyleyeceğim. Size damar dolu bir gece yaşatacağıma söz veriyorum" dedi.

Bardakçı Koyu’nun manzarası eşliğinde şarkılarını söyleyen Bedavacı, iki saat boyunca sahnede kaldı. Tüm şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen Derya Bedavacı, "Beni dinleyen ağır depresyondadır, sevda bende efkar yapıyor ama olsun baki olan sevdadır" dedi. Gece sonuna doğru Bedavacı hareketli parçalar da seslendirdi.