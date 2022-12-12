Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Aliyev Iğdır’da anıldı

Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, ölümün 19’uncu yıldönümünde Iğdır’da düzenlenen programda anıldı.

Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği tarafından Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in ölümünün 19’uncu yıldönümünde anma programı düzenlendi. Iğdır Azerbaycan Evi’nde düzenlenen program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşlarının okunması ile başladı. Programda bir konuşma yapan Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Ziya Zakir Acar, “Büyük Lider Merhum Haydar Aliyev döneminde; Türkiye Azerbaycan ilişkileri başta siyaset ve ekonomi olmak üzere, hemen hemen tüm sosyal alanlarda büyük gelişme göstermiştir. Zamanla iki ülke arasındaki yakınlık, yapılan çalışmalarla stratejik ortaklık düzeyine ulaşmıştır. Azerbaycan’ın tarihinde iz bırakmış olan Azerbaycan’ı “can” yapan, bugünkü konuma gelmesinde etkin rol oynayan Merhum Haydar Aliyev, “Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin” pekiştirilmesinde attığı adımlarla da öne çıkmıştır. Haydar Aliyev, döneminde “denge siyaseti” üretebilen ve bunu çok iyi uygulayan bir lider olarak görülüyor. Bu da Azerbaycan’ın iç ve dış politikası açısından daha verimli bir ülke konumuna gelmesinde önemli rol oynamıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu Haydar Aliyev’in Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’le ilgili düşünceleri yalnızca bir devlet adamı çerçevesine sığmıyor. O, Atatürk için “Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ün yalnızca çalışması sayesinde değil, hem de kahramanlığı sayesinde kurulmuştur." sözlerini söylemiştir. Azerbaycan ve Türkiye, Bakü- Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Kars-Tiflis-Ceyhan ve diğer strateji projelerde bir yerdedir. Temel prensiplerinde dahi Atatürk’ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" fikrine dayanan Türkçülük ideolojisi Türkiye ve Azerbaycan’ın dostluk sloganıdır. “Bir millet iki devlet” Azerbaycan’ın kederi Türkiye’nin Kederi, Sevinci Türkiye’nin Sevinci, gibi…Merhum Haydar Aliyev’i rahmet ve saygıyla anıyoruz ”dedi.