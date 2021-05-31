Azerbaycan'da bir ilk! İçişleri Bakanlığı'ndan özel izinle dizi film çektiler

İfşa isimli dizi Türkiye’nin Teşkilat dizisine benzerliğiyle dikkat çekiyor. Cinayet, ahlak masası ve uyuşturucu gibi konular ele alınarak yaşanmış olayları göz önüne serecek İfşa dizisi Azerbaycan'da merakla bekleniyor, . Dizinin yapımcısı Ramiz Aliyev'in imzasını taşıyan İfşa, daha ilk bölümüyle reyting rekoru bile kırdı.Ramiz Aliyev, İfşa dizisinin Azerbaycan Cumhuriyetinde ilk kez devletin İçiişleri Bakanlığı'ndan alınan özel izinle çekilmesine karar verildiğini ifade etti. Ramiz Aliyev, yakında Türkiye ve Azerbaycan ortak yapımı olacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandırklarının da altını çizdi.