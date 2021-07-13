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Ayvalık’ta Serdar Ortaç rüzgârı esti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü sanatçı Serdar Ortaç sahne adlığı Fly Beach isimli mekânda binlerce hayranıyla bir araya geldi.

Magazin 13.07.2021, 09:42
Ayvalık’ta Serdar Ortaç rüzgârı esti
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü sanatçı Serdar Ortaç sahne adlığı Fly Beach isimli mekânda binlerce hayranıyla bir araya geldi.

Pandemi sürecinde sahne almayan Serdar Ortaç kısıtlamaların ardından normalleşme sürecinde peş peşe konserler vermeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Ayvalık’ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları’nda konser veren dev sanatçı en güzel şarkılarını Ayvalıklılar için seslendirdi.

İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerine her gelişinde bir kez daha hayran kaldığını söyleyen Serdar Ortaç, sadece bu yüzden her fırsatta Ayvalık’a gelip, konser verdiğini ve bu vesile ile bir günlük de olsa dinlenebilmeye çalıştığını belirtti.
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