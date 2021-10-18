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Ayta Sözeri: Sevgisiz geçen yıllarımın acısı böyle çıkıyor

Ayta Sözeri, sahneye çıktığında kendisine sevgi gösterilmesi ile ilgili konuştu. Sözeri, "Bazen ben de soruyorum kendime, 'Neden beni bu kadar çok seviyorlar?' diye. 'Bunca sevgisiz geçen yıllarımın acısı olarak mı bu kadar seviliyorum?' diye düşünüyorum" dedi.

Magazin 18.10.2021, 10:46
Ayta Sözeri: Sevgisiz geçen yıllarımın acısı böyle çıkıyor

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Ayta Sözeri, önceki akşam Moda'daki bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularına yanıt veren Sözeri, "Yıllardır Moda'da yaşıyorum. Hep buradaymış, tanıyorlarmış gibi geliyorlar beni dinlemeye..." diyerek, seyircisinin kendisini sevdiğini belirtti.

"BUNCA SEVGİSİZ GEÇEN YILLARIMIN ACISI!"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ayta Sözeri, sahneye çıktığında kendisine çok fazla sevgi gösterilmesinin nedeni ile ilgili konuştu.

Sözeri, "Bazen ben de soruyorum kendime, 'Neden beni bu kadar çok seviyorlar?' diye. 'Bunca sevgisiz geçen yıllarımın acısı olarak mı bu kadar seviliyorum?' diye düşünüyorum. Halkın sevdiği bir insan olmak istiyorsanız geldiğiniz yeri unutmayıp, her birine aynı sevgiyi göstermeye çalışmanız gerekiyor." diyerek, duygularını dile getirdi.

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