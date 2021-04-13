Aysun Kayacı konuştu

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen ünlü manken Aysun Kayacı, yeniden gündeme geldi.

"O HESAP BANA AİT DEĞİL"

Hakan Ural'ın Kanal İstanbul ve Montrö yorumu sosyal medyada çok konuşulmuştu. Kayacı'nın adına açılan sahte hesapla Hakan Ural'a Twitter'dan tepki göstererek, "Hakan Ural ile benim oyum bir mi?"dediği iddia edilmişti.

Kayacı, "Twitter'daki hesap bana ait değil" deyip çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"BIKTIM BU TWITTER'DAN"

"Bıktım bu Twitter'dan. Twitter'da adıma açılan sahte hesabı yılda 2-3 defa şikayet ediyorum. Ama sonuç alamıyorum.

"CUMHURBAŞKANI'NA BİLE HAKARET EDİLİYOR"

Adıma açılan sahte hesaptan insanların inancı, işi gücü eleştiriliyor. Ona buna, hatta Cumhurbaşkanı'na bile hakaret ediliyor. Ben böyle biri değilim. Ben inançlı biriyim. Neden insanların inancıyla dalga geçeyim?"

"DAĞDAKİ ÇOBANLA BENİM OYUM EŞİT"

Aysun Kayacı, yıllar önce ekrana gelen bir tartışma programında "Ben vergi veriyorum niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum, 'dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela. Niye? Hiç vergisini vermeyen biriyle niye benim oyum eşit. O benim kadar duyarlı benim kadar sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaşıyor mu acaba" diyerek tepki toplamıştı.

(Ensonhaber)