Ayşenur Balcı kimdir? İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Balcı kaç yaşında? Nereli? Boyu, kilosu kaç?

Ayşenur Balcı, Show TV'de "Bu Tarz Benim" adıyla yayın hayatına başlayan, ardından TV8'de "İşte Benim Stilim" adıyla yayınlanmaya devam eden stil yarışmasının fenomen yarışmacılarından biriydi.

AYŞENUR BALCI KİMDİR?

Ayşenur Balcı, 23 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Lise mezunudur ve Açıköğretim Üniversitesi'nde öğrenimine devam etmektedir. İstanbul’da yaşamaktadır.



1,72 boyunda ve 52 kilo olan Ayşenur Balcı, 80-60-90 ölçülerine sahiptir. Ayşenur Balcı modellik ve mankenliğin dışında oyunculuk ve dans ile de ilgileniyor. 2013 yılında karikatürist Yılmaz Arslantürk'ün çizgi romanından uyarlanan ve baş rolünde Tim Seyfi'nin oynadığı "Otisabi" adlı dizi filmde oynamıştır. 2014 yılında Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Dağhan Külegeç, Nilperi Şahinkaya'nın oynadığı "Kiraz Mevsimi" adlı dizide rol almıştır. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katıldı.











Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez’in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmada Aycan Nurcan Şencan, Ayşegül Melisa Doğan, Buse Doğanay, Esra Özüver, Ezgi Baylar, Gizem Güler, Gizem Kayaalp, Melek Balkan, Nur Bozar, Özlem Özden, Roza Şake, Sara Ayşem Koçoğlu, Tuğçe Ergişi ile yarıştı.





31 Ağustos 2015 tarihinde Tv8 ekranlarında başlayan 4. Sezon “İşte Benim Stilim” yarışmasına katıldı. Jüri üyeliğini İvana Sert, Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez’in yaptığı ve sunumunu Öykü Serter’in yaptığı bu yarışmada Aycan Nurcan Şencan, Ayşegül Melisa Doğan, Ayşenur Balcı, Çiğdem Çelik, Emel Özkızıltaş, Ezgi Baylar, Ezgi Ünal, Gizem Güler, Gülnihal Candan, Gülşah Yılmaz, Maria Surina, Nazlı Hamarat, Nazlı Sultan Yayla, Özden Cerrahoğlu, Tuğçe Ergişi ile yarıştı. 5 Aralık 2015 gecesi yapılan final elemesinde birinciliği alarak büyük ödülün sahibi oldu.



18 Nisan 2016 tarihinde TV8 ekranlarında Öykü Serter’in sunumu ile başlayan “Fenomen” adlı yarışmaya katıldı. Fenomen Kadın Yarışmacıları Çiğdem Çelik, Derya Şireci, Simay Tokatlı, Özden Cerrahoğlu, Gül Köseoğlu, Ayşenur Balcı olurken, Fenomen Erkek Yarışmacıları Kerim Savaş Sarı, Muhammet Kayku, Osman Aydın, Onur Yüksel, Okan Yiğit, Serbay Çelikbaş olacak.

ÖNE ÇIKAN HAREKETLERİ

TV8 de yayınlanan Bu Tarz Benim adlı yarışmada yayınladığı ilginç videolarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

‘Bu Tarz Benim’ yarışmasının fenomen yarışmacılarından Ayşenur Balcı, +18 videolarla da büyük skandala imza atmıştı. Periscope canlı yayınında soyunmasıyla bir skandala imza atan Ayşenur Balcı, verdiği bir röportajda dindar bir aileden geldiğini ve ailesiyle görüşmediğini açıklamıştı.

Balcı, pişman olduğunu söyleyerek yeni bir ilişkiye başladığını, artık bambaşka biri olduğunu açıklamıştı.

Fenomen yarışmacı Ayşenur Balcı Sarı saçları ve ilginç lensleriyle farkı bir tarza sahipti.

Ayşenur Balcı yeniden ve farklı bir imajla ortaya çıktı ama tanıyabilene aşk olsun. Çok büyük bir tarz değişikliğine giden fenomen yarışmacı Ayşenur Balcı’nın son hali inanılmaz…

İşte Ayşenur Balcı'nın yeni ve eski hali: