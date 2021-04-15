''Ayrı arabalara binip aynı eve gidiyoruz''

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Pınar Altuğ, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan eşi Yağmur Atacan ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Çiftin ayrı araçlara binmesi dikkatlerden kaçmadı.

"AYRI ARAÇLARA BİNİYORUZ AMA AYNI EVE GİDİYORUZ"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yağmur Atacan, "Sosyal mesafeye nasıl uyuyoruz, görüyorsunuz değil mi? Eşimle ayrı araçlara biniyorum ama aynı eve gidiyoruz" diyerek, espri yaptı.

"O ÇAMUR SEVİYOR"

Pınar Altuğ ise eşine, "Onun aracına bakın, bir de benimkine... O çamur seviyor" diyerek, takıldı.