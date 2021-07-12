Konuk olduğu 'Daniska Show' adlı programda renkli dakikalar yaşanmasına neden olan Aynur Aydın, yine çarpıcı açıklamalar yaptı. Sergen Deveci'nin bu haftaki program konuğu olan Aydın, sosyal medya paylaşımlarının çarpıtıldığını ve bu nedenle sık sık yanlış anlaşıldığını belirtti. Programın ilerleyen dakikalarında 'Kendimi hiç seksi bulmuyorum' demesiyle adından söz ettirdi. Peki Aynur Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Aynur Aydın: "Ben kendimi hiç seksi bulmuyorum"

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, komedyan Sergen Deveci'nin Youtube platformunda sunduğu 'Daniska Show' adlı programına konuk oldu.

Her yaptığı, söylediği ve paylaştığı ile gündeme gelen ünlü şarkıcı, konuk olduğu programda yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YİNE GÜNDEM OLDU

Programda, sosyal medya paylaşımları üzerine yanlış anlaşılmalardan ve çarpıtma haberlerden bahseden Aydın, olanların çarpıldığını dile getirdi.

SÜTYENLİ POZU OLAY OLMUŞTU

Daha evvel sütyenli pozları ile olay yaratan Aydın, Twitter paylaşımlarını başka tarafa çekildiğini söyleyerek konulara açıklık getirdi.

KENDİMİ SEKSİ BULMUYORUM

Deveci'nin ünlü şarkıcıya, böyle seksi ve çekici gözükmeyi sen mi istiyorsun demesi üzerine Aydın, böyle bir şey için çaba sarf etmediğinin altını çizerek 'Kendimi hiç seksi bulmuyorum' demesiyle herkesi şaşırttı.

LİBİDOSU DÜŞÜK BİRİYİM

Açıklamalarına devam eden Aydın, "Dışarıdan seksi, libidosu yüksek gözüküyorum ancak gerçekte çok aksine ne kendimi seksi bulurum, ne de libidosu yüksek biriyim" şeklinde konuştu.

AYNUR AYDIN KİMDİR?

Ünlü şarkıcı, 15 Aralık 1985 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençliğini Almanya'da geçiren Aydın, Küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde edindi. Büyüdüğü kent olan Münih'teki Westend Opera Musical School'u bitirdi.

1999 yılında Sürpriz grubuna katılmasıyla profesyonel müzik hayatına ilk adımını attı. Aydın, Sürpriz'in dağılmasından sonra Tagtraeumer grubuna katıldı. Grup Almanya'nın 2003 Eurovision Şarkı Yarışması ön elemelerinde Mükemmel Dünya İçin adlı şarkı ile yarıştı.

Sonraki yıllarda solo kariyere yönelen Aydın, İsveç'te şarkı yazarı Tony Nilsson ile tanıştı ve 2009 yılında ilk albümünün hazırlıklarına başladı ve ilk aşamada 13 İngilizce şarkı hazırladı. Daha sonra bu şarkıları Türkçe versiyonlarını hazırladı ve ülkemizde Erdem Kınay ile çalışmalar yürüttü. 2015 çıkışlı "Günah Sevap" adlı parça Kral Pop Tv Top 20'de 1 numara oldu.