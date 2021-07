Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı için şok iddialar! "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim!"

İş insanı Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettikten sonra magazin basınının gündemine oturan Aygün Aydın, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından bir ultrason görüntüsünü, "3 aylıkmış, sanırım şok geçiriyorum" notuyla yayınlamıştı.

Sabancı, paylaşımlarının ardından Aydın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu karara uymayan ve açıklamalara devam eden Aygün Aydın, 3 gün boyunca zorlama hapis cezasına çarptırıldı.

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aydın, cezanın ardından Instagram hesabından şok iddialarda bulundu.

Hakan Sabancı'yı hedef alan Aygün Aydın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim! Kendi bebeğinin ultrasonunu paylaşmak da suçmuş ülkede meğer! Sen beni nasıl o katillerin içine, böceklerin içine atıp, öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp, gitmeyeceğim. Allah bin türlü belanı versin senin! Duygularımla oynayıp, beni hamile bırakırken her şey iyi, hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun?" ifadelerini kullandı.

Ateş püsküren Aydın, daha sonra, "Ben ne kadar salak bir insan olduğumu bir kez daha anladım. Son gece bile 'Haberi olsa o böyle bir şeye asla müsaade etmezdi. Kesin ailesinden biri yaptırıyor' deyip, sana toz kondurmamıştım. Oysaki ne kadar aptalmışım. Senden nefret ediyorum!" paylaşımını yaptı.

Son olarak bir gönderi daha yayınlayan Aygün Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Haksızlık karşısında dilimin keskinliğinden, kalbimin öfkesinden yalnız yaratıcıya sığınırım. Bilirim ki; her şey yalnızca ona aittir. O dilediğine verir, dilediğinden alır. İkisi de bizim için imtihandır. Ağır ithamlarım için yalnızca örnek olmam gereken insanlardan ve rabbimden özür dilerim.

Diğer her şeyi gereken yollarla yenmem için zaten Rabbim bana yeterlidir. Nitekim her şey sadece onun bir 'Ol' demesine bakar ve o kimsenin hakkını kimsenin yanına kar bırakmaz. Zira o her şeyi işiten ve bilendir. Evrendeki her şeyin mülkü yalnızca ona aittir. O dilediğinden alır, dilediğine verir. Gücü de, kudreti de, serveti de...

Çok uzağa gitmeye gerek yok. Birkaç gün evvel 'Batmaz' denilen firmalar batmakla burun buruna geldi. Bu bir imtihandı. Belli ki kimse bundan ders almadı.

Hala mazlumun ahı alınmaya devam edildi. Adaleti her yolla arayacağım. Ne pahasına olursa olsun, yine de bilirim; aşağının terazisi, yukarının terazisi asla şaşmaz. Soyadın mı büyük, yaratıcı mı büyük işte bunu zaman gösterirken ben de bunu keyifle seyredeceğim."