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Aygün Aydın, Hakan Sabancı’yı ifşa etti

Geçen aylarda adı Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Aygün Aydın, sosyal medya hesabından Sabancı'yla yazışmalarını paylaştı.

Magazin 20.04.2021, 10:48
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Aygün Aydın, Hakan Sabancı’yı ifşa etti

Geçen şubat ayında aşk yaşamaya başladıkları konuşulan Hakan Sabancı ile Aygün Aydın cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı.

Hakan Sabancı’nın yerli yabancı kadınları beğeni yağmuruna tutması Aynur Aygün’ü çileden çıkardı.

Oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Ben ve dikkatini çekmeye çalıştığım adamın stalk’ladıkları. Bu sü*rtüklerle nasıl baş edeyim? Pes ediyorum” diyerek kendi fotoğrafıyla Hakan Sabancı’nın beğendiği kadınların fotoğraflarıını kıyasladı.

Aynur Aygün daha sonra ise sosyetik isimle yaptığı konuşmalarını ifşa etti.

Aygün Aydın’ın yaptığı bu paylaşımlar sosyal medyada gündeme oturdu.

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