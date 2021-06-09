Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa etti

Katıldığı moda programıyla ismini duyuran ve daha sonra oyunculuk yapan Aygün Aydın, son olarak Hakan Sabancı ile ilgili iddialarıyla gündeme gelmişti. Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş insanıyla yazışmalarını yayınlayan Aygün Aydın, sosyal medyadan paylaştığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Daha sonra Hakan Sabancı'ya veda mesajı yazıp Hakan Sabancı sayesinde ne kadar kazandığını açıklayarak gündem olmuştu.

ARAMA KAYDI VE MESAJI İFŞA ETTİ

Aydın şimdi ise Hakan Sabancı'nın kendisine attığı mesajı ve arama kaydını ifşa etti. Aydın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ben biraz da diğer dolandırıcılara bakmak istiyorum" notunu paylaştı.