Aygün Aydın duş alırken çektiği görüntülerini paylaştı!

Hakan Sabancı ile birliktelik sonrası yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aygün Aydın, Bodrum'a tatile gitti.

"VARLIĞINDAN ARINAMIYORUM"

Aydın, kaldığı hotelde duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımlarına da "Hep olduğum yerdesin, varlığından arınamıyorum" notunu düştü.

Geçtiğimiz günlerde Aydın, Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Bir ultrason görüntüsü paylaşan Aydın, bir ultrason görüntüsü paylaşarak bebeğin 3 aylık olduğunu söylemişti.

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır. Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı.

Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakteriyle sektörde yerini almıştır.

Hakan Sabancı paylaşımlarından sonra takipçi sayısı artan Aygün Aydın'ın Instagram'da 436 bin takipçisi bulunuyor.