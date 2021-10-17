Aygün Aydın bebek fotoğrafı paylaştı, herkesin kafası karıştı!

Yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile ilgili açıklamalar yaptığı dönem hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüsü yayınlayarak herkesi şaşkına çevirmişti. Aygün yine olay yaratacak bir paylaşıma imza attı.

PAYLAŞIMINI HEMEN KALDIRDI

Ultrason görüntülerinden sonra bebeğini düşürdüğü dile getiren Aydın, bir bebek fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına "Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı? 18 yaşına geldiğinde ne kadar şanslı olduğunu anlayacaksın prensesim" notunu düşen Aygün, bir süre sonra fotoğrafları sildi.

"GÖZLERİNİ BİREBİR BABASINDAN ALMIŞ"

Hemen ardında bir paylaşım daha yapan Aygün Aydın, bir sonraki gönderisinde ise "DNA testine bile lüzum yok gözleri her şeyi anlatıyor resmen. Gözlerini birebir babasından almış" notunu düştü. Aygün'ün bu paylaşımına ise binlerce yorum geldi.

NE OLMUŞTU?

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, sosyal medyada Sabancı'ya yönelik paylaşımlarda bulunmuştu. İş adamı Hakan Sabancı, oyuncu Aygün Aydın hakkında sosyal medya hesabı üzerinden aleyhine paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak,1 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Aygün'ün kararı ihlal ettiğini iddiasıyla yeniden mahkemeye başvuran Sabancı, zorlama hapsi talebinde bulundu. Mahkeme, dosyaya sunulan belgeler doğrultusunda Aydın'ın kararı ihlal ettiği tespit etti. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Aygün'ü 3 günlük zorlama hapsine çarptırdı. Kararın üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aygün, İnfaz Bürosuna teslim oldu. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Aygün tutuklanarak, 3 günlük zorlama hapsi için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.