Ayça Çağla Altunkaya, sildiği fotoğraflarının bir kısmını tekrar profilinde paylaştı

Şeyma Subaşı'ndan boşanan ünlü televizyoncu 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, 21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.,

FOTOĞRAFLAR SİLİNMİŞTİ

Sevgilisinin yanından bir an olsun ayrılmayan Ilıcalı'nın 30 yaş küçük aşkı Altunkaya, mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Ancak çiftin ilişkileri dolu dizgin devam ederken beklenmeyen bir gelişme yaşanmıştı.

YENİDEN YÜKLEDİ

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Altunkaya, tüm fotoğraflarını Instagram hesabından silmişti. Altunkaya, sildiği fotoğraflarının bir kısmını tekrar profilinde paylaştı.

Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medya hesabını da herkesi gizleyerek kullanıyor. Takipçi isteklerini kabul etmeyen Altunkaya, sadece yakın çevresinden oluşan bir kitle ile takipleşiyor.