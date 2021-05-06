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AYAK İŞLERİ’NİN İLK FRAGMANI YAYINLANDI
GAİN’in kahkaha, aksiyon ve macera dolu yeni dizisi Ayak İşleri için geri sayım başladı! İlk fragmanı yayınlanan dizinin başlangıç tarihi de belli oldu. Ayak İşleri ilk üç bölümüyle 12 Mayıs’ta GAİN’de!
Magazin 06.05.2021, 23:30
Başrollerinde Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın birlikte yer aldığı ‘Ayak İşleri’, şimdiden komedi-aksiyon türünün en başarılı örneklerinden biri olmaya aday.
Komik anların yanı sıra aksiyon sahneleriyle de kendinden söz ettirecek dizinin senaristliğini Caner Özyurtlu ve Volkan Öge paylaşırken, yönetmen koltuğunda ise Caner Özyurtlu oturuyor.
Her bölümde sürpriz konukların da yer alacağı Ayak İşleri’nin ilk üç bölümün konukları ise Sarp Akkaya, Esra Ruşan ve Sarp Apak.