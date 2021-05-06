AYAK İŞLERİ’NİN İLK FRAGMANI YAYINLANDI

Başrollerinde Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın birlikte yer aldığı ‘Ayak İşleri’, şimdiden komedi-aksiyon türünün en başarılı örneklerinden biri olmaya aday.

Komik anların yanı sıra aksiyon sahneleriyle de kendinden söz ettirecek dizinin senaristliğini Caner Özyurtlu ve Volkan Öge paylaşırken, yönetmen koltuğunda ise Caner Özyurtlu oturuyor.

Her bölümde sürpriz konukların da yer alacağı Ayak İşleri’nin ilk üç bölümün konukları ise Sarp Akkaya, Esra Ruşan ve Sarp Apak.