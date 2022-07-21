banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İtalya Başbakanı Draghi istifasını sundu
İtalya Başbakanı Draghi istifasını sundu
Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı
Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı
Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde
Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde

Avrupa’daki başarısını Türkiye’ye taşıyacak

Avrupa sahnelerinin aranan ismi Hikmet Buyar, başarını Türkiye’ye taşımaya hazırlanıyor.

Magazin 21.07.2022, 10:52
Avrupa’daki başarısını Türkiye’ye taşıyacak

Avrupa sahnelerinin aranan ismi Hikmet Buyar, başarını Türkiye’ye taşımaya hazırlanıyor.

"Bitmeyen Sevdam" adlı 12 şarkılık albümüyle Avrupa’da büyük başarı yakalayan Hikmet Buyar, adından sıkça söz ettiriyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan aranjesini Barış Engürlü’nün yaptığı şarkının klibi de büyük ilgi görüyor. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Hikmet Buyar, "Bizi sahnede izleyenlere saygı göstermek boynumuzun borcu. Sanatımıza devam edişimizi sağlayanlar dinleyenlerimizdir. O nedenle saygı esastır" diyor.

Buyar, Avrupa’daki başarısını Türkiye’ye de taşımak istediğini söylüyor. Başarılı sanatçının önümüzdeki dönemde Türkiye’de müzik çalışmaları yapması bekleniyor.

Yorumlar (0)
26°
açık