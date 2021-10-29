Avcılar, Ceza konseriyle coştu

Rap müziğin ünlü ismi Ceza, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı kutlamaları kapsamında Avcılar’da sahne aldı. Konser alanının hınca hınç dolduğu etkinlikte sanatçı, sevilen parçalarını seslendirdi.

Avcılar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ceza konser verdi. İspark Avcılar Meydanı Açık Otoparkı’nda gerçekleşen konser öncesinde, konser alanı sanatçının sevenleriyle doldu taştı. Öte yandan konser alanı girişinde HES kodu sorgulaması yapıldı. Konser öncesi sahneye çıkan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise Ceza’ya çiçek ve plaket taktim etti. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Ceza, ‘Suspus’, ‘Yerli Plaka’, ‘Fark Var’ gibi sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

“Cumhuriyeti gelecek kuşaklara taşıyacağız”

Konser öncesi konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Bu büyük bayramda Avcılar Ceza ile buluşuyor. Tüm Avcılarlılar meydanda cumhuriyetin coşkusuna yaraşır bir şekilde bayramımızı kutlayacağız. Heyecanlıyız çünkü 98 yıldır bizi büyüten Cumhuriyeti gelecek kuşaklara taşıyacağız. Daha da güçlendireceğiz. Bunun heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz” dedi.