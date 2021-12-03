Ateist olduğunu açıklayan İlyas Salman'ın vasiyeti çok konuşulacak

Bu zamana kadar rol aldığı Hababam Sınıfı, Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo ve Banker Bilo gibi unutulmaz yapımlarda tanınan İlyas Salman, YouTube kanalında yayınlanan Magazin Noteri programına konuk oldu. Bu zamana kadar kendisini en çok etkileyen ölümden bahseden usta oyuncu, vasiyetini de açıkladı.

"BENİ YIKAMASINLAR, ÖLDÜĞÜM KIYAFETLE GÖMSÜNLER"

Salman, sunucu Ali Eyüboğlu'nun "Ateist İlyas Salman'ın ailesine bir vasiyeti var mıdır?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Başıma ne alevi dedesi, ne sünni hocası, ne haham ne de papaz gelecek. Gelmesin. Arkadaşlarım ve yoldaşlarım toplanacaklar ve beni türkülerle, şarkılarla uğurlayacaklar. Beni yıkamayacaklar, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle öldüysem, o elbiseyle gömüleceğim."

"KEMAL SUNAL'IN ARKASINDAN ÇOK AĞLADIM"

Daha önce yaptığı "Keşke Kemal Sunal ölmeseydi de ben ölseydim. O benim cenazeme gelseydi" açıklaması hakkında konuşan İlyas Salman, "Kemal benim hemşomdu. O Pötürgeli'ydi, ben Erguvan'lıydım. Can dostumdu. Yakındı. Can dostlarıma Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Gruda da dahildi. Ben Kemal'in arkasından çok ağladım" dedi.

"ATEİSTİN TEKİYİM"

Geçmiş yıllarda ateist olduğunu açıklayan İlyas Salman, "Cennete ve cehenneme inanmıyorum. Ben ateistin tekiyim. Kendi yarattığım şeye tapacak kadar aptal değilim" demişti.

Kaynak: Haberler.com