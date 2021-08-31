Atakum’da zafer coşkusu: Selçuk Balcı ve İsmail Altunsaray konseri

Atakum Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde unutulmaz bir gece yaşandı. Selçuk Balcı ve İsmail Altunsaray sevilen şarkılarını Samsunlular için söyledi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Türk tarihinin en şanlı sayfasını kutluyoruz. Bu zaferi ilelebet birlikte yaşatacağız” dedi.

Milli bayramları birbirinden önemli organizasyonlarla kutlayan Atakum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 99. yılında muhteşem bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Atakum Kent Meydanı’nda gerçekleşen konsere CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, CHP Samsun İl Kadın Kolları Başkanı, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı. Konserlerin öncesinde DJ İnanç Seven müzikleriyle keyifli dakikalar yaşattı. Selçuk Balcı ve İsmail Altunsaray ise daha sonra sevilen şarkılarını Samsunlular için seslendirdi. Balcı ve Altunsaray’ın düeti ise dakikalarca alkışlandı. Unutulmaz anların yaşandığı konserde zafer coşkusu Atakum’dan taştı. Yaptığı konuşmada Samsunluların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Ben, Atakum Belediye Başkanı olarak siz hemşehrilerimizi ve Türk milletini bu kutlu günde ayrışmaya değil, birleşmeye davet ediyorum. Birlik olmaya, kardeş olmaya, Cumhuriyet’in çocukları olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Dünyada benzeri yok”

Türk tarihinin en şanlı sayfasını kutladıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bu savaşın ve zaferin dünyada bir benzeri yok. 19 Mayıs Kurtuluş Yolu, İnönü Savaşları, Sakarya Savaşları, 9 Eylül İzmir, Lozan...Türk bağımsız tarihinin yol haritası bu. Bu yol haritasında bu zaferleri sadece emperyalist işgalcilere karşı değil içeride Damat Feritlere, Mustafa Sabrilere, İskilipli Atıflara, Ali Kemallere, Nemrut Mustafalara, Delibaşlara, Şeyh Saitlere, Çapanoğulları’na, Postacı Nazımlara ve buna benzer binlercesine karşı kazanılmış Türk zaferidir. Bu zaferi, bu saydıklarımdan ve art gelenlerinden küçümseyenler var. Ama bu zaferi, zafer olarak kutlayan siz Cumhuriyet gençlerisiniz. Bu zaferi ilelebet birlikte yaşatacağız. Bir halk sevinçlerini, acılarını paylaşıp milli ve dini bayramlarını birlikte büyük bir coşkuyla kutlayabiliyorsa o bir millettir. Bu halkı millet yapan kendi değerlerinde coşkuyla buluşabilmektir. Biz, Türk milleti olarak böyle bir milletiz ve bunu dünyaya kanıtladık. Ben, Atakum Belediye Başkanı olarak siz hemşehrilerimizi ve Türk milletini bu kutlu günde ayrışmaya değil, birleşmeye davet ediyorum. Birlik olmaya, kardeş olmaya, Cumhuriyet’in çocukları olmaya davet ediyorum. Ne diyor büyük ozan: ‘Dörtnala gelip Uzak Asya’dan, Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim.’” İfadelerini kullandı.

Konser alanındaki gençlere seslenen Başkan Deveci, “Atatürk, bu eşi ve benzeri olmayan Cumhuriyet’i ve onun değerlerini size emanet etti. Onu gözünüz gibi korumalısınız” diye konuştu.

Sanatçılara ve sponsorlara plaket

Etkinliğin sponsorları CityMall AVM, Yeşilyurt AVM, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON), otel, market ve diğer firma temsilcileri ile sanatçılar Selçuk Balcı ve İsmail Altunsaray’a Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu teşekkür plaketlerini takdim etti.