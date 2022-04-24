Ata Demirer Yaren’i elleriyle besledi

Bursalı ünlü sanatçı Ata Demirer, ziyaret ettiği Karacabey ilçesinde Yaren leyleği elleriyle besledi.

Bursa Bülbülü filminin hazırlıkları için şu sıralar Bursa’da olan Ata Demirer, Karacabey’i doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ile birlikte gezdi. Demirer, meşhur Yaren leylek hikayesinin kahramanı Adem Yılmaz’ı da evinde ziyaret etti. Sürpriz ziyarette Ata Demirer, hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Bu yıl ilk kez Yaren leylekle Yılmaz’ın bahçesinde karşılaşan Demirer, Yaren leyleğe balık attı. Demirer, güvercinleri terasa konmaya ikna edemeyince ise kuşçu taklidiyle onları ikna etmeyi başardı. Demirer, güvercinlere pisipisi deyince de olanlar oldu. Demirer’in o anları sosyal medyada da büyük beğeni topladı.