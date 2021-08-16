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Ata Demirer hastaneye kaldırıldı

Ünlü komedyen Ata Demirer, evinde kaza geçirdiğini açıkladı. Ayak bileğinden rahatsızlanan Demirer, hastaneden çekilmiş bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaştı.

Magazin 16.08.2021, 12:05
Ata Demirer hastaneye kaldırıldı

Komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşıp, evde kaza geçirdiğini belirtti. Hastaneye kaldırılan Demirer, durumunun iyi olduğunu ancak çekmeyi planladıkları filmin ertelendiğini duyurdu.

Hastaneden fotoğraf paylaşan Demirer, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar ,talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden bir operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon gayet başarılı geçti iyiyim. Maalesef bu durum bizi sonbaharda çekmeyi planladığımız “ BURSA BÜLBÜLÜ “ filmimizin setini ileri bir tarihe ertelemek zorunda bıraktı. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere"

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