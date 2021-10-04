Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti Cem bebeğe kavuştular

ŞUBAT AYINDA MUTLULUĞA "EVET" DEMİŞLERDİ

9 Ocak'ta nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, 6 Şubat'ta da Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturmuştu. Mutluluğa "Evet" diyen ikilinin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar (28) ile iş insanı Kaan Demirağ (37), şubat ayında dünyaevine girmişti.

Çift, 26 Eylül'de ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Müjdeli haberi "Heyecanımızı ve mutluluğumuzu bizimle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler." sözleriyle sosyal medyadan duyuran Aslışah Alkoçlar'dan yeni kareler geldi.

Alkoçlar, doğum yaptığı gün çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Aslışah Alkoçlar, paylaşımlarında bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih etti.

Oğullarına Cem ismini veren çiftin, bebeklerine kavuşma anları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Aslışah Alkoçlar'ın paylaşımlarına; Hadise, Biricik Suden, Derya Şensoy, Deniz Sipahi ve Deren Talu gibi ünlü isimler yorum yaptı.