Aslı Sümen'den Miss Turkey ve Itır Esen itirafı: 'Birisinin hakkını yemiş gibi hissettim'

2017 Miss Turkey birincisi Aslı Sümen, komedyen Sergen Deveci'nin sunduğu Daniska Show’un son konuğu oldu. Deveci, Türkiye güzeline; tacın Itır Esen’den alınması üzerine birinciliği elde etmesini sordu.

"HAKKINI YEMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

Sümen konuyla ilgili, "Birisinin hakkını yemiş gibi hissettim. Duyunca biraz sustum, kaldım. Hatta bana ‘sevinsene’ dediler. 1 ay sonra Çin’e gittiğimde iyi ki de bu olmuş dedim" açıklamasında bulundu.

"YÜZDE 1'İNİ SEVGİLİME BORÇLUYUM"

Estetik cerrahı Dr. Alper Eskalen ile birlikte olan Sümen, “Güzelliğinin ne kadarını borçlusun ona?” sorusunu ise "Yüzde 1’ini borçluyum, o da dudağım. Ama geri kalan her şey annemle babama ait" şeklinde yanıtladı.

15 TEMMUZ HAKKINDAKİ TWEET'İ NEDENİYLE



Miss Turkey 2017 Yarışmasında birinci seçilen Itır Esen'in tacı, sosyal medyada 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle geri alındı. Miss Turkey basın ofisi açıklama yaparak "Miss Turkey World" kraliçesi seçilen Itır Esen'in twitter üzerinden 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşımın incelemeye alındı. Esen'in tacının alınmasının ardından jüri puanlamasına göre ikinci olan Aslı Sümen birinci, puan sıralamasında üçüncü olan Pınar Tartan ikinci, dördüncü sırada olan Yasemin Çoklar ise üçüncü oldu.

DAVA AÇILDI



Itır Esen’in twitter üzerinden @karlieskookie kullanıcı adıyla 15 Temmuz’la ilgili yaptığı paylaşımda, darbe girişiminin yıldönümünü anmakta olan halkın bir kesiminin alenen aşağılandığını belirten savcılık 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istemiyle dava açtı. Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Itır Esen'in “halkın bir kesini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan beraatına karar verdi.