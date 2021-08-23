banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yaşlı amcaların komik kavgası hayrete düşürdü
Yaşlı amcaların komik kavgası hayrete düşürdü
Dünyanın en zenginleri listesi değişti
Dünyanın en zenginleri listesi değişti
Yıldız Holding’den üst düzey iki yeni atama gerçekleşti
Yıldız Holding’den üst düzey iki yeni atama gerçekleşti
Sayılarla Tokyo Olimpiyatları
Sayılarla Tokyo Olimpiyatları

Aslı Melisa Uzun'un kız kıza eğlencesi tartışma yarattı!

2015 Miss Turkey Universe seçilen oyuncu Aslı Melisa Uzun, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun, kız arkadaşlarıyla paylaştığı samimi kareleri ise tartışma konusu oldu.

Magazin 23.08.2021, 14:04 23.08.2021, 14:06
Aslı Melisa Uzun'un kız kıza eğlencesi tartışma yarattı!

Oyuncu Yağız Can Konyalı'dan geçtiğimiz ay ayrılan Aslı Melisa Uzun, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

POZLARI TARTIŞMA YARATTI

İki kadına sarılan oyuncunun pozları tartışma yarattı. Uzun'un birçok hayranı, ilginç yorumlarda bulundu. Kimi kullanıcı eşcinsel yorumunda bulunurken kimi kullanıcı da pozların çok cesur ve güzel olduğu söyledi.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Uzun, "Sizi çok seviyorum" yazıp, kalp emojisi koydu. Oyuncu, İngilizce ise, "Kankalar" diye ekledi. Uzun'un Hollanda'da çektirdiği fotoğraflar dikkat çekerken, oyuncu proje olduğu İstanbul'a geliyor.

snobmagazin

Yorumlar (0)
31°
açık