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Aslı Enver'den örnek davranış

Aslı Enver, sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapılmasını istedi. Oyuncu, konuyla ilgili, "Çocukların umutlu gülümsemesine hep birlikte yardımcı olmak benim için en büyük hediye olur. Şimdiden, birlikte mutlu edeceğimiz bütün çocuklar için size çok teşekkür ederim" dedi

Magazin 05.05.2021, 22:43
Aslı Enver'den örnek davranış

Yaklaşık iki sene önce şarkıcı Murat Boz ile yollarını ayıran Aslı Enver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden yardım istedi. 10 Mayıs'ta 36 yaşına basacak olan ünlü oyuncu, sevenlerine doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Konuyla ilgili Instagram'dan paylaşımda bulunan Enver, "Merhaba. Bu yıl doğum günümde kanser hastası çocuklara umut olmak için Kansersiz Yaşam Derneği'ne İyilik Paylaş platformu aracılığıyla bağışta bulundum. Sizlerden her doğum günümde beni çok mutlu eden hediyeler ve mesajlar alıyorum. Bu yıl da hep birlikte onların gülümsemesini saglayabiliriz. Çocukların umutlu gülümsemesine hep birlikte yardımcı olmak benim için en büyük hediye olur. Şimdiden, birlikte mutlu edeceğimiz bütün çocuklar için size çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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