Aslı Enver Camdaki Kız kadrosuna katılıyor! "Laz Kızı" rolünde fırtınalar estirecek!

Kanal D ekranlarında en çok izlenen dizilerden birisi olan Camdaki Kız’da 2. yeni sezon heyecanlı geri sayım devam ederken yayınlanan ilk 9 bölüm büyük bir beğeni toplamıştı.

Şimdiden yeni sezonda oyuncu kadrosunun da merak edildiği Camdaki Kız dizisi en çok şoför Hayri ve karısını canlandıracak Türkan karakteri ile gündeme gelmektedir.

Son olarak dizinin Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan yaptığı açıklamasında Camdaki Kız’ın yeni sezonundan bazı ipuçları verdi.

Sosyal medya hesabından hayranlarının sorularına cevap vermekten geri kalmayan Arıkan, Camdaki Kız yeni sezonunun Eylül ayının sonlarına doğru başlayacağını yineledi.

Ancak asıl bomba Camdaki Kız dizisinde şoför Hayri’nin takıntılılarından biri olan gizli bir karakter Laz kızı canlandıracak. Bu isim için adı geçen güzel oyunculardan biri Aslı Enver oldu. İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakteri ile büyük bir beğeni toplayan Enver’in yeni sezonda Camdaki Kız dizisinde oynayacağı iddia edildi.

Uzunca bir süredir ekranlardan uzak kalan Aslı Enver, daha öncesinde Babil’de rol almış ancak dizi kısa bir süre sonunda reyting kurbanı olarak final yapmak durumunda kalmıştı. Yeni bir film çalışması içerisinde olan Enver’in kendisine gelen bu teklife sıcak baktığı ancak Laz kızı karakterinin Camdaki Kız dizisinin 2. sezonunun ortalarına doğru gündeme geleceği konuşulmaya başlandı.

Yeni sezonda Hayri karakterinin de merakla beklendiği Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacak Laz kızı ile fırtınalar estirmesine kesin gözüyle bakılmakta. Şu ana kadar Hayri karakteri için ismi geçenler arasında yer alan oyuncular ile de ilgili görüşmelerin devam ettiği bilgisi gelmekte.