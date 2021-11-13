Aşkı kraliyete tercih eden eski Japonya prensesi evliliğiyle yine gündemde

Aşkı için imparatorluk unvanlarından vazgeçen eski Japonya Prensesi Mako’nun eşi Kei Komuro, annesinin eski nişanlısından aldığı ve geri ödemediği borcu kapattı. Söz konusu borç krizinin çiftin evliliğinin 3 yıl gecikmesine neden olduğu belirtilmişti.

Geçtiğimiz ay üniversiteden erkek arkadaşı olan Kei Komuro ile dünya evine girerek imparatorluk unvanlarından vazgeçen eski Japonya Prensesi Mako’nun kamuoyunun yakından takip ettiği evliliği gündemden düşmüyor. Komuro’nun annesinin, oğlunun üniversite masrafları için eski nişanlısından aldığı 36 bin doları geri ödemeyi reddettiği yönündeki haberler nedeniyle 3 yıl gecikmeli olarak gerçekleştiği belirtilen evliliğin ardından borç kapatıldı. Annesinin eski nişanlısı ile Tokyo’da bir araya gelen Komuro’nun uzlaşma ödemesi yapma karşılığında borç sorununu çözüme kavuşturdu öğrenildi. Taraflar arasında uzlaşma sözleşmesi imzalanırken, Komuro’nun annesinin eski nişanlısının bundan sonra herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacağını taahhüt ettiği belirtildi.

Skandala yol açmıştı

Japonya’da 2017 yılında Tokyo’daki Uluslararası Hristiyan Üniversitesi’nden (ICU) sınıf arkadaşı Kei Komuro ile nişanlandığı gündeme gelen Prenses Mako’nun 2018 Mart ayında yapılması beklenen resmi nişan töreni ve ardından beklenen evliliği ertelenmişti. Ertelemeye gerekçe olarak damat Avukat Kei Komuro’nun annesinin oğlunun üniversite masrafları için eski nişanlısından aldığı 36 bin dolarlık borcu geri ödemeyi reddetmesi gösterilmişti. Komuro’nun annesinin parayı bir "hediye" olarak gördüğünü söylediği gündeme gelirken, damat adayının ise üniversite borçlarına dayanan finansal kriz yüzünden evlilik süreci için gereken parayı bulamadığı kamuoyuna yansımıştı. Ayrıca söz konusu iddiaların imparatorluk ailesinde rahatsızlığa neden olduğu ifade edilmişti.

Taşınıyorlar

Yaklaşık 3 yıllık gecikmenin ardından geçtiğimiz ay dünya evine giren çiftin hayatlarına ABD’de devam edeceği öğrenilirken, Komuro’nun adının New York Barosu’nun avukatlık sınavını kazananlar listesinde yer almaması Japon kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Çiftin yarın Japonya’dan ayrılarak New York’ta yeni hayatlarına başlaması bekleniyor.