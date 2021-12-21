Aşk Mantık İntikamın Esra Erten'i Burcu Özberk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu, Kilosu?
Hakkında çıkan estetik haberleri ve aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Burcu Özberk şu sıralar Fox TV'de yer alan Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri İlhan Şen ile olan aşk dedikodularıyla yine gündemde. Peki Burcu Özberk hakkında bilinmeyenler neler? Aslen nereli? Boyu, kilosu ne kadar? Detaylar haberimizde...
12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen güzel oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu sırada Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır. Aşk Aptalı, Marquis de Sade Quills, Woyzeck Masalı ve Küçük Burjuvalar gibi oyunlarda yer almıştır. Güneşin Kızları adlı dizide Nazlı karakterini canlandırarak oldukça ünlenmiştir. 2015'de beğenilen dizi Güneşin Kızları'nda Nazlı Yılmaz rolünü oynamıştır. Aynı zamanda bu onun ilk başrolüdür. Daha sonra oynadığı bütün dizilerde başrol oynamış olan Burcu Özberk Şahane Damat'ta Melike Sağlam rolünü oynamıştır. Aslan Ailem dizisinde Burcu karakterine de hayat veren başarılı oyuncu Direniş Karatay dizisinde Türkan rolüyle tekrar beğenileri kazanmıştır. Şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren oyuncunun boyu 162 kilosu ise 54 kg'dur.
Burcu Özberk'in Oynadığı Diziler
Aşk Mantık İntikam / Esra / 2021
Afili Aşk / Ayşe Özkayalı / 2019
Aslan Ailem / Burcu / 2018
Şahane Damat / 2016
Güneşin Kızları / Nazlı / 2015-2016
Muhteşem Yüzyıl / Huricihan Sultan / 20103-2015
Burcu Özberk'in Oynadığı Filmler
Direniş Karatay / Türkan / 2017
Badem Şekeri / Ayşe / 2017 (TV Filmi)