Aşk Mantık İntikamın Esra Erten'i Burcu Özberk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu, Kilosu?

12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen güzel oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu sırada Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır. Aşk Aptalı, Marquis de Sade Quills, Woyzeck Masalı ve Küçük Burjuvalar gibi oyunlarda yer almıştır. Güneşin Kızları adlı dizide Nazlı karakterini canlandırarak oldukça ünlenmiştir. 2015'de beğenilen dizi Güneşin Kızları'nda Nazlı Yılmaz rolünü oynamıştır. Aynı zamanda bu onun ilk başrolüdür. Daha sonra oynadığı bütün dizilerde başrol oynamış olan Burcu Özberk Şahane Damat'ta Melike Sağlam rolünü oynamıştır. Aslan Ailem dizisinde Burcu karakterine de hayat veren başarılı oyuncu Direniş Karatay dizisinde Türkan rolüyle tekrar beğenileri kazanmıştır. Şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren oyuncunun boyu 162 kilosu ise 54 kg'dur.

Burcu Özberk'in Oynadığı Diziler

Aşk Mantık İntikam / Esra / 2021

Afili Aşk / Ayşe Özkayalı / 2019

Aslan Ailem / Burcu / 2018

Şahane Damat / 2016

Güneşin Kızları / Nazlı / 2015-2016

Muhteşem Yüzyıl / Huricihan Sultan / 20103-2015





Burcu Özberk'in Oynadığı Filmler

Direniş Karatay / Türkan / 2017

Badem Şekeri / Ayşe / 2017 (TV Filmi)