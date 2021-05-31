Aşk Mantık İntikam dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor?

Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın uyarladığı Aşk Mantık İntikam dizisinin ilk tanıtımı dikkat çekti. Peki ama Aşk Mantık İntikam hangi gün, saat kaçta başlıyor?



Aşk Mantık İntikam ne zaman, hangi gün?



“Aşk Mantık İntikam” dizisi 11 Haziran Cuma saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Aşk Mantık İntikam oyuncuları kim, konusu nedir?

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU

Dizinin detayları henüz netleşmese de Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinin konusu şöyleydi: Na Ae-ra ailesinin restoranında çalışırken, memuriyete girmek için okuyan mühendislik yüksek lisans öğrencisi olan Cha Jung-woo'ya aşık olur . Na Ae-ra evlenmek ister ve Jung-woo ile evlenirler. Jung-woo, bir iş fikri olduğu için işini bıraktığını duyurur. Jung-woo'nun işleri başarısız olmaya devam eder ve Ae-ra birden fazla işte çalışarak onları ayakta tutmak için mücadele eder. Ailenin tek geçimini sağlayan kişi olmanın ve yoksulluk içinde yaşamanın stresinden gizlice düşük yapan Ae-ra, dört yıllık evliliğin ardından Jung-woo'dan boşanır. Boşanmadan üç yıl sonra, Ae-ra, Jung-woo'nun inanılmaz derecede başarılı ve zengin olduğunu ve evlilikleri sırasında tahakkuk eden borçları ödemeye devam ettiğini keşfeder. Macera ise Ae-ra'nın intikam için planlar yapmasıyla başlar ve Jung-woo, zengin olduğu için Ae-ra'nın onu geri istediğine inanır.

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz aylarına heyecan katması beklenen Aşk Mantık İntikam dizisinin yayın tarihinin belli olmasının yanında ilk fragmanı da yayımlandı. Buna göre dizi 11 Haziran Cuma günü FOX ekranlarında olacak.