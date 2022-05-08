Aşk Çağırırsan Gelir oyuncuları Samsun’da

SAMSUN (İHA) – 6 Mayıs tarihinde vizyona giren ’Aşk Çağırırsan Gelir’ filmi oyuncuları Samsun Yeşilyurt Alışveriş Merkezine gelerek burada seyirci ile buluştu. Seyirci tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan filmin oyuncuları Samsun’u çok güzel bulduklarını söyledi.

Altın Portakal ödüllü Emre Kavuk’un yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Aşk Çağırırsan Gelir filminin oyuncularından Keremcem, Melis Babadağ, Özgün Çoban, Sera Tokdemir, Fatih Özkan ve Cem Zeynel Kılıç, Samsun Yeşilyurt Alışveriş Merkezi’ne gelerek burada seyirci ile buluştu. Sinema salonunda seyirci ile selamlama konuşması yapan oyunculara ilgi yoğundu. Vatandaşlar filmi izlemek için heyecanlı olduklarını belirtirken, bazı vatandaşlar ise oyuncularla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

"Filmimin geniş kitlelere ulaşmasını çok istiyorum"

Film hakkında bilgi veren Yönetmen Emre Kavuk, “Film 1 gün içerisinde gerçekleşen 5 farklı hikayeyi konu alıyor. Ana karakterimiz aşkı aradığını söylüyor ve diğer karakter ona aşkı getiren olaylar zincirini başlatıyor. Filmi Ordu’da 4 haftada çektik. Bundan 2 yıl önce çektik fakat pandemiye denk geldi. Biraz beklemek zorunda kaldık. Şu an yeni vizyona giriyoruz. Ben ilk defa Samsun’a geliyorum. Seyirci ile buluştuk. Her yönetmen gibi ben de filmimin geniş kitlelere ulaşmasını çok istiyorum” dedi.

“Samsun harika bir yer”

Samsun’u çok güzel bulduğunu ifade eden oyuncu Melis Babadağ, “Filmde Dilara karakterini canlandırıyorum. Mutsuz ve hayatından çok memnun olmayan bir oyuncudur. Çekimler için Ordu’ya gelir. Birileri ile tanışır ve hayatı değişir. Çekim süreci çok keyifli geçti. Yapımcımız Cesur Ordulu olduğu için bizi evlerinde ağırladı. Misafirliğe gelmişiz de film çekiyormuşuz gibi olduk. Mekanlarımız da çok güzeldi. Boztepe’de Ordu’yu en güzel gören noktadaydık. Bugün de Samsun’dayız. Harika bir yer. Ben daha önce Samsun’a gelmemiştim. Karadeniz zaten boylu boyunca harika bir yerdir” diye konuştu.

“Karadeniz’den yüzümüz gülerek ayrıldık”

Oyuncu Keremcem ise, “Benim karakterimin adı Emre. Film çekerken eğlendik lafı klişedir ama biz gerçekten çok eğlendik. Ordu ve insanı çok misafirperver ve çok güzel bir şekilde ağırladı. Karadeniz’den yüzümüz gülerek ayrıldık. Bugün de Samsun gösterimine geldik. Aşkı 5 farklı haliyle 5 farklı ilişkinin içinde anlatan kah güldüren kah ağlatan çok güzel bir film oldu. Gişesi bol olsun” şeklinde konuştu.