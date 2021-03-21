Geçtiğimiz senelerde tatillerini bile birlikte yapmayı tercih eden yakın dostlar Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İkilinin arasında kriz yaşadıkları öne sürüldü.

Tatlıtuğ ile Ulusoy'un sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması da dedikoduları alevlendirdi.

DOSTLUK BİTTİ Mİ?

İkilinin birbirlerini silmesi, "Arkadaşlık bitti mi?" şeklinde yorumlandı. Ünlü oyunculardan konuyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.

Son olarak 'Kağıttan Hayatlar' adlı film ile adından söz ettiren Ulusoy'un Kıvaç Tatlıtuğ'un 2016 yılında nikah masasına oturduğu stilist eşi Başak Dizer'i silmediği görüldü.

Dizer'in ise Ulusoy'un aşk yaşadığı oyuncu Duygu Sarışın'ı hala takip etmesi gözlerden kaçmadı.

(Habertürk)