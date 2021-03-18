Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'deki bir marketten çıkarken görüntülendi. Mutfak alışverişi yapan Akalay, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SENARYO YAZIYORUM"

Koronavirüs salgını nedeniyle evde vaktini nasıl değerlendirdiğinden bahseden 36 yaşındaki oyuncu, "Senaryo yazıyorum. Kurduğum bir hikaye var" dedi.

Birce Akalay, basın mensuplarının "Hayaliniz var mı?" sorusuna "Bir gün bir film yönetmek isterdim" yanıtını verdi.

"İLİŞKİMİZİ SONLANDIRDIK"

Bir süredir aşk yaşadığı Fasih Saylan ile yollarını ayırdıkları yönünde çıkan haberlere de yanıt veren Akalay, "Hala arkadaşız ama ilişkimizi sonlandırdık. Çok eski dostuz zaten ama hala arkadaşız" dedi.

"DIŞARDA RÖPORTAJ YAPMIYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Bebek'te objektiflere takılan Birce Akalay, muhabirlerin ısrarlarına rağmen kendisine yöneltilen sorulara, "Arkadaşlar dışarıda röportaj yapmıyorum" yanıtını vermişti.

"BEN ÖZEL HAYAT KONUŞMUYORUM"

Sevgilisi Fasih Saylan ile uzun süredir görüntülenmeyen ünlü oyuncu, daha önce de, "Ayrılık mı var?" sorusuna tepki göstermişti.

Akalay, "Ben özel hayat konuşmuyorum" diyerek, oradan hızla uzaklaşmıştı.

Akalay ile Fasih Saylan, son olarak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında görüntülenmişti.

Muhabirlerin, "Evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna ünlü oyuncu, "Hayır" yanıtını vermişti.

İKİ KEZ EVLENDİ

Oyuncu Birce Akalay, 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Murat Ünalmış ile dünyaevine girmişti.

Ancak çiftin mutluluğu kısa sürmüştü. İkili, yollarını 2012'de ayırmıştı.

Akalay, 2014 yılında ise bir dönem aynı dizide rol aldığı Sarp Levendoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Daha önce iki kez ayrılığın eşiğinden dönen ikili, üçüncü kararlarından geri adım atmamıştı.

Kaynak: haberturk.com.tr