Arkadaş oldukları ortaya çıktı!

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzüntaç'ın aşk dedikodusu, ünlü oyuncu tarafından doğrulanmıştı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aşıklar, önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıda görüntülendi.

Uzun süre mekanda kalan ikilinin samimi görüntüleri ve aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı.

AŞIKLAR BİR ARADA

Görüntülendiklerini fark edince koşar adımlarla mekandan ayrılan çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

İkili, ardından kendilerini bekleyen araca binerek, hızla oradan ayrıldı.

MEĞER ARKADAŞLARMIŞ!

Berrak Tüzünataç'ın kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Ali Yörenç ve Uraz Kaygılaroğlu ile ilgili şaşırtan bir gerçek de ortaya çıktı.

Yörenç ile Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda "Street Fighter" oynarken çekilen görüntüleri paylaşıldı.

GEÇTİĞİMİZ AY AYRILMIŞLARDI

Berrak Tüzünataç ile Yörenç, şubat ayında sosyal medya hesaplarından birbirlerini silerek, ayrıldıklarını ila etmişti.

"YOK BE AĞABEY!"

Uraz Kaygılaroğluı'nun kısa bir süre önce menajer Gamze Okutucu ile aşk yaşadığı da öne sürülmüştü.

Ada adında bir kızı olan Uraz Kaygılaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım kafaları karıştırmıştı.

Oyuncu, gazetecilerin konu hakkındaki sorularına, "Yok be ağabey, gözünü seveyim" yanıtını vererek, aşk haberlerini yalanlamıştı.