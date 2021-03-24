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Arka Sokaklar'da şok üstüne şok!

Kanal D'de uzun yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde korona virüs depremi yaşanıyor. Oyuncu Yüsra Geyik'ten sonra Merve Oflaz'ın da korona virüs testi pozitif çıktı.

Magazin 24.03.2021, 15:30
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Arka Sokaklar'da şok üstüne şok!

Uzun yıllardır ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisine şok üstüne şok yaşanıyor. Geçtiğimiz gün dizinin Zeliş'i Yüsra Geyik'in korona virüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. 

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Bahar karakterini canlandıran Merve Oflaz'ın da korona testinin pozitif çıktığı ve apar topar tedaviye başladığı öğrenildi.

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