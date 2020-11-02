Arıza 8. bölüm izle! Arıza 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Arıza dizisi Show TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Birçok izleyici dizinin 8. bölümünde ne olacağını merak ediyor. Ayrıca dizinin 9. bölüm fragmanı ilgiyle takip ediliyor. Peki ama Arıza hangi gün hangi kanalda saat kaçta başlıyor? İşte Arıza'nın 8. ve 9. bölümleriyle ilgili detaylar!
Arıza, O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Recai Karagöz’ün yaptığı, Ozan Aksungur’un senaryosunu kaleme aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram dizisidir. Peki ama Arıza saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Arıza dizisi hangi gün saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Arıza dizisi Show TV'de her pazar saat 20:00'de yayınlanmaktadır.
Arıza 8. bölüm izle bilgileri
Arıza Show TV'den ve Show TV'nin internet sitesinden canlı izlenmektedir. Ali Rıza'nın Halide'ye sert tepki gösterdiği tanıtımda Ali Rıza, "Bu mesele çözülene kadar ben ne diyorsam onu yapacaksın!" sözleriyle adeta rest çekiyor. Haşmet Ağa'nın gözleri bağlanarak götürüldüğü anlarda ise gerilim doruğa ulaşıyor. Usta oyuncu Fırat Tanış'ın Cabir karakteriyle dahil olduğu Arıza'da dengeler nasıl değişecek merakla bekleniyor.
Arıza 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Arıza'nın 9. bölüm fragmanı dizinin 8. bölümü bittikten sonra yayınlanacaktır.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Çaykur Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Malatyaspor
|7
|8
|12. Göztepe
|6
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Sheffield United
|7
|1
|19. Fulham
|6
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3