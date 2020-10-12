Arıza 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza son bölümde neler yaşandı?
Arıza 6. bölüm fragmanı seyircilerin yakından takip ettiği konular arasında yer aldı. Pazar akşamları saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanan Arıza ekranlara yeni bir soluk getirdi. Tolga Sarıtaş, Ayça, Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler Arıza'da başrol isimleri arasında yer alıyor. Arıza 5. bölümünde Haşmet Gürkan'ın, Ali Rıza'yı sağ kolu yapmasıyla beraber tüm dengeler değişiyor.
Arıza dizisi Show Tv ekranında izleyici ile buluşuyor. Her pazar saat 20:00'da seyirci karşısına çıkan Arıza'da Tolga Sarıtaş başrol oyuncusu olarak yer alıyor. Haşmet Gürkan'ın, Ali Rıza'yı sağ kolu yapmasıyla işler değişiyor. Arıza 6. bölüm fragmanı ile heyecan daha da artıyor.
ARIZA 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Arıza 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimize eklenecektir.
ARIZA 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Haşmet aklını kurcalayan soruları Ali Rıza'ya sorar. Ali Rıza verdiği cevaplarla Haşmet'in güvenini kazanır ve Haşmet'in sağ kolu olur. Haşmet, Rıza'ya kaleyi içerden çökertmek için konsorsiyuma girmesini ve Ersoylularla el sıkışmasını söyler. Fuat'a baskı yapan Haşmet, Ali Rıza'nın artık onun sağ kolu olduğunu ve onunla sulh içinde bir arada olmaları gerektiğini söyler.
Konsorsiyum toplantısına sürpriz bir şekilde katılan Haşmet, aldığı kararla herkesi şaşırtır. Haşmet'in beklenmedik hamlesi karşısında Fuat, kendisine destek aramak için harekete geçer. Geçmişin izlerini süren Halide ise Sadi Aksoy'un peşine düşer ama Sadi Aksoy'un peşine düşen sadece Halide değildir. Ali Rıza da çok farklı bir nedenle Sadi'nin peşindedir. Ancak Ali Rıza'yı Muzaffer'in de içinde olduğu büyük bir sürpriz beklemektedir.
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