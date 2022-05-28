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Areena’da Canbay ve Walker’dan konser

Muğla’nın gözde turizm kentlerinden Marmaris’te Barlar sokağında bulunan ClupAreena‘da Türk Rap müziğinin sevilen grubu Canbay ve Walker konser verdi. Marmaris’in en büyük açık hava diskolarından olan Areena ‘da unutulmaz bir gece yaşandı.

Magazin 28.05.2022, 11:35
Areena’da Canbay ve Walker’dan konser

Muğla’nın gözde turizm kentlerinden Marmaris’te Barlar sokağında bulunan ClupAreena‘da Türk Rap müziğinin sevilen grubu Canbay ve Walker konser verdi. Marmaris’in en büyük açık hava diskolarından olan Areena ‘da unutulmaz bir gece yaşandı.

Marmaris Barlar sokağında dün gece Türk Rap müzik piyasasının en sevilen gruplarından Canbay ve Walker ikilisi, sahneye çıkarak popüler ve yeni çıkacak şarkılarını söylediler. 3 bin kişinin izlediği konserde ikili sahneye çıktıklarında ‘Marmaris’in bu kadar güzel bir seyircisi olduğunu bilmiyorduk, bundan sonra hep geleceğiz ‘’ dediler. Sevilen şarkılarını canlı olarak seslendiren ve kendilerini izlemeye gelenler ile sahneden sohbet eden ikili bazı şarkılarını hayranları ile birlikte söylediler.

İşletme sahibi Kamil Issı ise ‘’Kaliteli ve güvenilir eğlence hizmeti sunmaya devam edeceğiz, ayakta kalmak için daha çok ünlü isim ve organizasyonlar ile Areena’da olacağız’’ diye konuştu.

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