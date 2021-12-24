Arda Turan’ın 400 liralık tuvalet kağıtları sosyal medyanın gündeminde!

Aslıhan Doğan 2. Sayfa'ya bağlanıp tepkilere ilginç bir yanıt verdi. Doğan açıklamasında "Bunlar bana olmuyor. Yorumlara takılmıyorum. Çünkü ben kendimi biliyorum" dedi.

Bu konu gündemdeyten Ala Tokel de Doğan'ın banyosundaki siyah tuvalet kağıdını sosyal medya hesabından paylaşınca gündem oldu.

Aslıhan Doğan açıklamasında "Yurt dışından siyah tuvalet kağıdı getirtiyorum, her tuvalette yok, sadece misafir tuvaletinde 'misafirlerime' özel" dedi.

6'LI TUVALET KAĞIDININ FİYATI 400 TL

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'de satılmayan tuvalet kağıdının 6'lı paketinin 400 TL olduğu öğrenildi.

SİYAH TUVALET KAĞIDI NEREDEN BULUNUR? FİYATI NE KADARDIR?

Son günlerde Arda Turan vesilesiyle gündemimize giren siyah tuvalet kağıtları yurt dışında tercih ediliyor. Fiyatı ise farklılık göszterse de ortalama 6'lı paketin 500 liranın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.