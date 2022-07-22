Arda Turan, denizaltında tatilin tadını çıkartıyor!

Geçen sezon Fatih Terim'le yollar ayrıldıktan sonra deneyimli teknik adamla birlikte fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Arda Turan, Domenec Torrent tarafından çoğu maçta kadroya alınmamıştı. Bu defa Arda Turan, Muğla Selimiye'de yaptığı tatil ile gündemde yerini aldı.

Denizaltı motoruyla derinlere daldı

Tekneden kendini suyun maviliğine bırakan Turan, deniz altında yaptığı şovu takipçileriyle paylaştı. Denizaltı motoruyla kendini derinliklere bırakan Turan, sosyal medyada gündem oldu.