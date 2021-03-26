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Arda Kural, yeniden ortaya çıktı

Bir zamanların Leonardo Dicaprio'su olarak tanınan Kural, değişimi ile sevenlerini üzdü.

Magazin 26.03.2021, 14:05 26.03.2021, 14:08
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Arda Kural, yeniden ortaya çıktı

Türkiye'nin yerli Leonardo Dicaprio'su olarak tanınan Arda Kural, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Yaşadığı zorlu süreç yüzünden günden güne değişen Kural, son hali ile sevenlerini üzdü.

EN SON TUTUNAMAYANLAR DİZİSİNDEYDİ

Geçtiğimiz yıl Tutunamayanlar dizisi ile yeniden ekrana çıkan Arda Kural, dizinin ardından uzun süre ortalarda görünmüyordu. Pandemi sebebiyle vaktinin çoğunu evinde geçiren Kural, yeniden ortaya çıktı. Eski halinden eser kalmadığı görülen oyuncu, değişimi ile hayranlarını üzdü.

(Ensonhaber)

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