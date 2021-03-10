banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi
Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi
Finans sektöründe ‘yeşil dalga’ başladı
Finans sektöründe ‘yeşil dalga’ başladı
Satış elemanlarına 'kadın sürücü' şakası...
Satış elemanlarına 'kadın sürücü' şakası...

Archie neden prens olamıyor?

Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'li televizyoncu Oprah Winfrey'ye verdiği mülakatta hamile olduğu dönemde, doğacak çocuğu Archie'nin geleceği verilecek kendisine unvan da dahil olmak üzere bir dizi konuda görüşmeler yapıldığını söyledi.

Magazin 10.03.2021, 12:24
3
Archie neden prens olamıyor?

Meghan Markle, "Cinsiyetinin henüz belli olmadığı dönemlerde, protokollerin de dışında bir şekilde prens ya da prenses unvanını almasını istemediklerini söylüyorlardı" dedi.

Kraliyet protokolü ne diyor?
Kraliyet ailesinde prens ve prenseslik gibi unvanlar ile "HRH" (His Royal Highness - Ekselansları) gibi hitap biçimlerinin uygulanmasına ilişkin kurallar, Kral Beşinci George'un Kasım 1917'de yayımladığı kraliyet beratı ile belirlenmiş durumda.

Bu beratlar, hükümdar tarafından yazılmış açık mektupları da içerir ve hukuki birer doküman olarak kabul edilir. Kraliyet ilanları ve bazı unvanların verilmesi için kuralları belirleyebilir.

Kral Beşinci George, 1917 mektubunda, Galler Prensi'nin en büyük oğlunun en büyük oğlu dışında, hükümdarın torunlarına bu tarihten sonra prens veya prenses unvanlarının verilmeyeceğini açıkladı.

Bu kuralın bugüne uyarlanması da, Prens Galler Prensi Charles'ın en büyük oğlu Prens William'ın en büyük oğlu Prens George'un otomatikman prens unvanını aldığı ve Archie'nin de Kraliçe'nin bir başka torununun çocuğu olmasına karşın bu unvanı alamayacağı anlamına geliyor.

Bu protokol uyarınca, Prens George'un kardeşleri Charlotte ve Louis de prenses ve prens unvanlarını alamaması gerekiyordu.

Ancak Kraliçe İkinci Elizabeth, Aralık 2012'de yayımladığı kraliyet beratı ile Prens William'ın tüm çocuklarının prens veya prenses unvanını almaya ve "HRH" (ekselansları) şeklinde hitap edilmeye hak kazanacağını söyledi.

Archie'nin unvanı ne olacak?


1917 tarihli kraliyet beratına göre, Archie'nin de prens olma hakkı var. Ancak bu hakkı henüz kazanamıyor.

Sussex Dükü ve Düşesi'nin çocuklarının prens veya prenses unvanı alabilmeleri için Prens Charles'ın kral olmasını beklemeleri gerekiyor.

Prens Charles'ın kral olduğu durumda Harry ve Meghan'ın çocukları da hükümdarın torunları olmuş olacak ve böylece prens ve prenses unvanlarına hak kazanacak.

Örneğin, bu nedenle Prens Andrew'un kızları Beatrice ve Eugenie da doğuştan prenses unvanı aldı.

Sussex Düşesi'nin de bu prokolden haberdar olduğu anlaşılıyor.

Mülakatta, oğlu Archie'nin "Harry'nin babası kral olduğunda" prens olacağı anlamına gelen "Beşinci ya da Altıncı George VI geleneğine" atıfta bulundu.

Bununla birlikte Meghan Markle, hamileliği sırasında kendisine "Archie için geleneği değiştirmek istediklerinin" söylendiği ve böylece prens olamayacağının söylendiğini belirtti.

Bu konuyla ilgili mülakatta daha fazla ayrıntıya girmedi. Buckingham Sarayı da bu iddialar hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Yorumlar (0)
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20