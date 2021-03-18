banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti
Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti
Paylaşılamayan mirasta yeni gelişme: Evlilik iptal edildi
Paylaşılamayan mirasta yeni gelişme: Evlilik iptal edildi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Aras Bulut İynemli, sevgilisini yalnız bırakmadı

Hayatını kaybeden Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı.

Magazin 18.03.2021, 11:32
4
Aras Bulut İynemli, sevgilisini yalnız bırakmadı

Erhan Önal için Bornova Kent Mezarlığı'nda tören düzenlenirken, cenaze namazı da pandemi koşulları nedeniyle kabristanda kılındı. Cenazeye spor, sanat ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.

ARAS BULUT İYNEMLİ DE CENAZEYE KATILDI

Ayrıca taraftarlar da Erhan Önal'ın cenazesinde hazır bulundu. Önal'ın oyunculuk yapan kızı Bige Önal ve ailesi gözyaşlarını tutamadı. Bige Önal'ı bu acılı gününde sevgilisi Aras Bulut İynemli de yalnız bırakmadı.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Erhan Önal'ın Galatasaray'da birlikte oynadığı takım arkadaşları Arif Kocabıyık ve Metin Yıldız büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Arif Kocabıyık Erhan Önal'ın çok iyi bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Çok üzgünüm, kendisi hem çok iyi bir insandı hem de çok iyi bir futbolcuydu. Hepimizin başı sağolsun, onu özleyeceğiz" dedi. Metin Yıldız ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Pandemiden dolayı burada olması gerekenler burada olamadı. Çok üzgünüz, değerli bir insanı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Almanya'da Bayern Munih forması giyip Bundesliga'da oynayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçen Erhan Önal, 2012 yılında geçirdiği pıhtı atması sonucu rahatsızlandı.Geçtiğimiz günlerde de annesini kaybeden Erhan Önal, yakınları tarafından 15 Mart 2021 Pazartesi günü mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyat olması gerektiği belirtilerek yatışı yapıldı. 16 Mart 2021 Salı günü ameliyat öncesi Erhan Önal'ın kalbi durdu. Kalp önce müdahaleyle çalıştırıldı. Ancak bir süre sonra tekrar kalbi duran Erhan Önal müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erhan Önal ikinci krizi atlatamayarak saat 14.00 dolayında hayata veda etti.

Kaynak: haberturk.com

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20