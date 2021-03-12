Aras Bulut İynemli hakkındaki o gerçek

Aras Bulut İynemli, abisi Orçun İynemli'nin yolundan giderek oyuncu olmaya karar verdi. İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde okurken reklamlarda oynamaya başladı.

Bir reklam filmi setinde yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çeken İynemli, bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisi için seçmelere davet edildi.

Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ve Wilma Elles'in başrolünde yer aldığı dizide 'Mete' rolünü kapan Aras Bulut, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Daha ilk projesinde gündem olmayı başaran oyuncunun başrollere geçişi de çabuk oldu. Sırasıyla 'Muhteşem Yüzyıl', 'İçerde' ve 'Çukur' dizilerinin yanı sıra 'Yedinci Koğuştaki Mucize' filminde rol aldı.

Artık ülkenin en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen Aras Bulut İynemli'nin (30) ilk dizisinin 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' olmadığı ortaya çıktı.

ARAS DA 'ARKA SOKAKLAR'DA OYNAMIŞ

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden 'Arka Sokaklar', ekran yolculuğuna başladığı 2006 yılından beri sık sık yardımcı oyuncu ve figüranlara yer veriyor.

Hal böyle olunca günümüzün en ünlü oyuncularından birçoğu, Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye dizi 'Arka Sokaklar'ın setinin tozunu yuttu.

Meğer 'Arka Sokaklar'da rol alan figüranlardan birisi de Aras Bulut İynemli'ymiş. Dizinin 122'nci bölümünde yer alan oyuncu, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin 'Mete'si olmasına dört yıl varken bu diziyle setlere adım attı.