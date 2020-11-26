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Arap oyuncu İman Casablanca'dan Türkiye ve laiklik övgüsü

Fox TV'de yayınlanan Baraj dizisinin Arap oyuncusu İman Casablanca, Fas’ta ve Fransa’da yayınlanan Hola dergisine kapak oldu. Oyuncu, Türkiye ve Türk insanına övgüler yağdırdı.

Magazin 26.11.2020, 13:19
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Arap oyuncu İman Casablanca'dan Türkiye ve laiklik övgüsü
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Her fırsatta Türkiye’ye, Atatürk’e ve Türk insanına olan sevgisini dile getiren İman Casablanca, kapak olduğu Hola dergisinde de Türkiye'ye övgüler yağdırdı.

Casablanca, Fas’ta ve Fransa’da yayınlanan dergi için verdiği röportajda Türkiye’de kendisini evinde gibi hissettiğini ve hayatına burada devam etmek istediğini söyledi.

Türkiye’nin, İslam ülkeleri için çok önemli bir rol model olduğunu belirten İman Casablanca, laiklik kavramının ne kadar değerli olduğunu vurguladı.

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