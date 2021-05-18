Anıl Altan'ın paylaştığı fotoğrafa eşi Pelin Akil'den ilginç tepki: Burada amaç ne?

2016'da nikah masasına oturan Pelin Akil-Alin Altan çifti, üç yıl sonra da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşamıştı. Instagram hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Akil, eşinin son paylaşımına kayıtsız kalamadı.

"GEL BANA ANLAT"

Bahçede ev eşyalarını tamir eden Altan, o esnada verdiği pozları da takipçileriyle paylaştı. Eşinin fotoğraflarını gören 35 yaşındaki oyuncu, Altan'ın pozlarına, "Şimdi bir şey diyeceğim: Burada amaç, 'Bakın sandalye ve masamız da güzel verniklendi şükürler olsun mu?' Nedir yani? Gel bana bir anlat mutfaktayım..." yorumunu yaptı.

"İKİ MEDENİ İNSAN GİBİ KONUŞALIM"

Altan da eşine, "Pelin'ciğim işim başımdan aşkın... Bahçede ahşaplarla uğraşıyorum. Müsait olunca gel iki medeni insan anne ve baba olarak konuşalım. Saygılar..." diyerek karşılık verdi.

İkilinin yorumları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

2. YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

Öte yandan mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, nisan ayında kızları Alin ve Lina'nın 2. yaş gününü kutlamıştı. Evlerinin bahçelerini süsleyen çift, ikiz çocuklarıyla birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Pelin Akil, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

Bugün harika bi gündü. Canım kocam seni çok seviyorum. Şimdi, öncelikle testlerini yaptırıp, yanımızda olan, miniklerime harika duygular yaşatan güzel ailemize çok teşekkür ederim.

Canım sarı papatyam ve sarı kelebeğim... İyi ki doğdunuz güzel kızlarım. Bugün yanımızda olan ve olmayan ama onun dışında da sizi daha görmeden kalpten seven kocaman bir aileniz var. Şükürler olsun... Sağlıklı ve mutlu olun, ben Allah'tan başka ne isterim? Sizleri çok ama çok seviyorum.

"SAĞLIKLA DOLU YILLARIMIZ OLSUN"

Altan ise, paylaşımında, "Birbirimizden en fazla bu kadar uzak olalım güzel kızlarım... Pelin'im, Alin'im, Lina'm... Sağlıkla, şansla dolu yıllarınız, yıllarımız olsun... İyi ki..." ifadelerini kullanmıştı.